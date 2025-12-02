Packhaus im Norden wird zu riesigem Adventskalender

Tönning - Das Packhaus im Hafen von Tönning ( Schleswig-Holstein ) in Nordfriesland erstrahlt wieder als längster Adventskalender der Welt.

Das Packhaus in Tönning öffnet jeden Tag im Dezember ein festlich geschmücktes Fenster. © Bodo Marks/dpa

Jeden Tag bis Heiligabend wird ein festlich geschmücktes Fenster geöffnet. Das Guinness-Buch der Rekorde vermerkt das alte Lagerhaus von 1783 seit 1997 als Rekordadventskalender mit 77,5 Metern Länge. "Wir sind da sehr stolz drauf", sagt Tourismusdirektorin Monika Rulle.

Auch im Inneren des ehemaligen Lagerhauses gibt es vorweihnachtliche Angebote. An den Adventswochenenden wird jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr regionales Kunsthandwerk auf zwei Etagen angeboten.

Das Angebot reicht nach Angaben der Veranstalter von filigranen Papierarbeiten bis zu maritimer Treibholzkunst.

Das Packhaus in der Kleinstadt Tönning hatte nach seinem Bau zunächst eine große Bedeutung für den Handel am Eiderkanal, der Nord- und Ostsee miteinander verband.