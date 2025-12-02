Packhaus im Norden wird zu riesigem Adventskalender

Jeden Tag ein neues Fenster, dazu Kunsthandwerk auf zwei Etagen: Das festlich geschmückte Packhaus lädt in der Adventszeit zum Entdecken ein.

Von Sönke Dr. Möhl

Tönning - Das Packhaus im Hafen von Tönning (Schleswig-Holstein) in Nordfriesland erstrahlt wieder als längster Adventskalender der Welt.

Jeden Tag bis Heiligabend wird ein festlich geschmücktes Fenster geöffnet. Das Guinness-Buch der Rekorde vermerkt das alte Lagerhaus von 1783 seit 1997 als Rekordadventskalender mit 77,5 Metern Länge. "Wir sind da sehr stolz drauf", sagt Tourismusdirektorin Monika Rulle.

Auch im Inneren des ehemaligen Lagerhauses gibt es vorweihnachtliche Angebote. An den Adventswochenenden wird jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr regionales Kunsthandwerk auf zwei Etagen angeboten.

Das Angebot reicht nach Angaben der Veranstalter von filigranen Papierarbeiten bis zu maritimer Treibholzkunst.

Das Packhaus in der Kleinstadt Tönning hatte nach seinem Bau zunächst eine große Bedeutung für den Handel am Eiderkanal, der Nord- und Ostsee miteinander verband.

Mit der Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals 1895 ging diese Bedeutung schnell zurück.

Viele Jahre standen Teile des Gebäudes leer.

