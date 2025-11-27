Person lebensgefährlich verletzt: Polizisten mit Maschinenpistolen im Einsatz

Pinneberg - In Pinneberg wurde am Mittwochabend eine Person lebensgefährlich verletzt. Zahlreiche Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten den Tatort.

Polizisten sicherten die Notaufnahme der Klinik in Pinneberg. © Florian Sprenger

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr alarmiert.

In der Pinneberger Innenstadt sei eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Über Alter und Geschlecht machte die Polizei keine Angaben.

Wie ein Reporter vor Ort mitteilte, habe die verletzte Person eine Schussverletzung erlitten. Auch hierzu wollte sich die Polizeisprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Angehörige der verletzten Person sollen laut Reporter vor Ort zunächst am Einsatzort, später dann auch am Krankenhaus aufgetaucht sein und versucht haben, in die Notaufnahme zu gelangen. Die Einsatzkräfte hätten einschreiten müssen.

Die Sprecherin konnte das weder bestätigen noch dementieren.