Mann betritt Drogeriemarkt: Drei Stunden später sitzt er im Gefängnis

Flensburg - Schon wieder! Am Dienstagvormittag rückten Beamte wegen eines Ladendiebstahls aus. Die Spur führte zu einem Mann, den die Polizei bereits kennt.

Wegen mehrfachen Ladendiebstahls wurde ein Mann in Flensburg festgenommen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 10.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in einen Drogeriemarkt im Einkaufszentrum in der Flensburger Innenstadt gerufen. Dort hatte ein 36-jähriger Deutscher, der den Einsatzkräften bereits aus zahlreichen früheren Fällen bekannt war, versucht, Spielwaren zu stehlen.

Wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilte, war der Mann dem Personal der Filiale bereits beim Betreten des Geschäfts aufgefallen – kein Wunder, schließlich soll er dort in der Vergangenheit schon mehrfach Waren gestohlen haben.

Diesmal schnappte er sich mehrere Hörspielfiguren für Kinder und spazierte anschließend einfach an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. Doch sein Vorhaben flog auf: Das Sicherheitspersonal griff ein und verständigte umgehend die Polizei.

Die Beamten trafen vor Ort auf den wohnsitzlosen 36-Jährigen, dem gleich mehrere, ähnliche Taten zugeordnet werden konnten – allein drei davon im November 2025.