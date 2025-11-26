Mann betritt Drogeriemarkt: Drei Stunden später sitzt er im Gefängnis
Flensburg - Schon wieder! Am Dienstagvormittag rückten Beamte wegen eines Ladendiebstahls aus. Die Spur führte zu einem Mann, den die Polizei bereits kennt.
Gegen 10.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in einen Drogeriemarkt im Einkaufszentrum in der Flensburger Innenstadt gerufen. Dort hatte ein 36-jähriger Deutscher, der den Einsatzkräften bereits aus zahlreichen früheren Fällen bekannt war, versucht, Spielwaren zu stehlen.
Wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilte, war der Mann dem Personal der Filiale bereits beim Betreten des Geschäfts aufgefallen – kein Wunder, schließlich soll er dort in der Vergangenheit schon mehrfach Waren gestohlen haben.
Diesmal schnappte er sich mehrere Hörspielfiguren für Kinder und spazierte anschließend einfach an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. Doch sein Vorhaben flog auf: Das Sicherheitspersonal griff ein und verständigte umgehend die Polizei.
Die Beamten trafen vor Ort auf den wohnsitzlosen 36-Jährigen, dem gleich mehrere, ähnliche Taten zugeordnet werden konnten – allein drei davon im November 2025.
Nach mehrfachem Ladendiebstahl: Gericht verhängt saftige Strafe
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde der Fall im beschleunigten Verfahren bearbeitet. Und das ging schneller, als der Ladendieb wohl erwartet hatte: Keine drei Stunden nach der Tat begann die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Flensburg.
Das Gericht machte kurzen Prozess. Gegen 13.50 Uhr fiel das Urteil: sechseinhalb Monate Haft, ohne Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa