Regionalbahn erfasst Transporter an Bahnübergang

Klein Offenseth-Sparrieshoop - Großeinsatz in Schleswig-Holstein : Am Montagmittag gegen 13 Uhr erfasste eine Regionalbahn einen Transporter an einem Bahnübergang.

Am Montag erfasste eine Regionalbahn einen Transporter. © Florian Sprenger

Bei der Bahn handelte es sich um einen Zug des Eisenbahnunternehmens AKN, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Es betreibt Strecken in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Derzeit seien Einsatzkräfte noch vor Ort. Auch die betroffene ist derzeit gesperrt, so der Sprecher weiter. Informationen zur Unfallursache lagen dem Beamten bislang noch nicht vor.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Ampel an dem unbeschrankten Bahnübergang auf Rot stand.