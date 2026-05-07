Dachstuhl in Flammen! Vater rettet sich ins Freie, Sohn kommt ums Leben

Fahrdorf - Schreckliches Unglück im Norden! In Fahrdorf ( Kreis Schleswig-Flensburg ) ist ein 45 Jahre alter Mann bei einem Brand eines Einfamilienhauses ums Leben gekommen, ein 74-Jähriger konnte sich hingegen noch retten.

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Fahrdorf ist ein 45 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. © nordpresse mediendienst

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Feuer am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr im Obergeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen.

Als die Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, bewahrheiteten sich die ersten Befürchtungen. Während sich der Vater (74) ins Freie retten konnte, wurde sein Sohn (45) noch vermisst.

Neben den Löscharbeiten versuchten die Kameraden auch, den vermissten Mann in dem brennenden Gebäude zu finden, zunächst aber ohne Erfolg.

Die Feuerwehr öffnete unterdessen das Dach von einer Drehleiter aus und kämpfte so gegen die Flammen an. Nachdem der Brand im hinteren Teil des Hauses gelöscht war, konnten die Einsatzkräfte den Vermissten ausfindig machen.

Der 45-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits leblos, eine sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos, sodass ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Sein Vater blieb hingegen unverletzt.