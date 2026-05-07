Dachstuhl in Flammen! Vater rettet sich ins Freie, Sohn kommt ums Leben
Fahrdorf - Schreckliches Unglück im Norden! In Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein 45 Jahre alter Mann bei einem Brand eines Einfamilienhauses ums Leben gekommen, ein 74-Jähriger konnte sich hingegen noch retten.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Feuer am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr im Obergeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen.
Als die Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, bewahrheiteten sich die ersten Befürchtungen. Während sich der Vater (74) ins Freie retten konnte, wurde sein Sohn (45) noch vermisst.
Neben den Löscharbeiten versuchten die Kameraden auch, den vermissten Mann in dem brennenden Gebäude zu finden, zunächst aber ohne Erfolg.
Die Feuerwehr öffnete unterdessen das Dach von einer Drehleiter aus und kämpfte so gegen die Flammen an. Nachdem der Brand im hinteren Teil des Hauses gelöscht war, konnten die Einsatzkräfte den Vermissten ausfindig machen.
Der 45-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits leblos, eine sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos, sodass ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Sein Vater blieb hingegen unverletzt.
Warnung für die Bevölkerung bei Hausbrand in Fahrdorf
Bei dem Einsatz verletzten sich allerdings zwei der rund 60 eingesetzten Feuerwehrkräfte leicht. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt.
Da sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hauses befindet, gestalten sich die Nachlöscharbeiten schwierig und werden wohl noch andauern.
Im Laufe des Einsatzes hatte die Feuerwehr aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Warnung per App an die Bevölkerung verschickt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Warum das Feuer am Donnerstagmorgen ausbrach, ist noch unklar. Die Feuerwehr wird nach Beendigung der Löscharbeiten die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, erst dann können die Ermittlungen starten.
Titelfoto: nordpresse mediendienst