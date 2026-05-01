Großeinsatz im Norden: Dachstuhl durch Feuer völlig zerstört

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Ein Dachstuhlbrand in der Gemeinde Raa-Besenbek im Kreis Pinneberg hat die Feuerwehr am Freitag stundenlang beschäftigt. Verletzte gab es nicht.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Raa-Besenbek - Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Dachstuhlbrand in der Gemeinde Raa-Besenbek im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) hat die Kameraden am Freitag stundenlang beschäftigt.

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Gemeinde Raa-Besenbek wurde am Freitag durch ein Feuer völlig zerstört.
Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Gemeinde Raa-Besenbek wurde am Freitag durch ein Feuer völlig zerstört.  © Florian Sprenger

Wie der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mitteilte, waren die Kräfte gegen 13.22 Uhr in die Straße "Achtern Knick" alarmiert worden. Dort brannte ein Carport, hieß es.

Bereits auf der Anfahrt konnte die Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung feststellen - als sie vor Ort eintraf, hatte sich der Brand bereits vom Carport auf zweite weitere Schuppen sowie auf den Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebreitet.

Die Einsatzkräfte gingen mithilfe einer Drehleiter umgehend in die Brandbekämpfung. Ein Innenangriff war erst möglich, nachdem die großen Flammen niedergeschlagen worden waren.

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Erst nach knapp sechs Stunden konnten alle Löscharbeiten abgeschlossen werden. Der Dachstuhl wurde durch das Feuer allerdings völlig zerstört - Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Die Feuerwehr war zeitweise mit mehr als 80 Kameraden im Einsatz. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Florian Sprenger

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