VW Golf steht in Flammen: Kriminalpolizei geht nächtlichem Brand auf den Grund

Elmshorn - Schock am späten Dienstagabend in Schleswig-Holstein : Gegen 23.19 Uhr rückte die Feuerwehr in Elmshorn aus.

Ein VW Golf stand am Dienstagabend in Elmshorn in Flammen. © Florian Sprenger

Der Grund: Am Rethfelder Ring brannte zur Abholung bereitgestellter Sperrmüll. Doch das war noch nicht alles. Auf dem angrenzenden Parkplatz stand zudem ein abgestellter VW Golf in Flammen, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Unter Atemschutz und mit Strahlrohren kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Mit Erfolg: Die Löscharbeiten verhinderten ein Ausbreiten des Brands auf weitere geparkte Autos.

Neben dem Golf wurde auch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Nach circa einer Dreiviertelstunde konnte der Einsatz schließlich beendet werden.