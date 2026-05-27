Großeinsatz im Norden: Schwimmer im See verschwunden

Barmstedt - Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat am Rantzauer See in Barmstedt ( Schleswig-Holstein ) erfolglos nach einem vermissten Schwimmer gesucht.

Über 90 Rettungskräfte waren im Einsatz. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Badegäste hatten der Leitstelle gegen 15.47 Uhr gemeldet, dass ein erwachsener Schwimmer untergegangen sei, wie die Feuerwehr mitteilte. Trotz einer rund zweieinhalbstündigen Suche wurde niemand gefunden.

In der Spitze waren nach Angaben des Feuerwehrverbands Pinneberg mehr als 90 Kräfte von Feuerwehr, DLRG, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Zeitweise waren bis zu zehn Boote gleichzeitig auf dem See unterwegs, darunter das mit Sonar ausgestattete Boot der Feuerwehr Glückstadt sowie Boote eines örtlichen Bootsverleihs.

Parallel flog eine Drohne der Feuerwehr Barmstedt das Gewässer ab. Dank guter Sichtverhältnisse habe die Kamera an vielen Stellen bis auf den Grund blicken können, hieß es.