Unfall mit drei Autos: Zahlreiche Verletzte, darunter auch Kinder

Wangels - Am Sonntagvormittag krachten drei Autos auf der B202 bei Wangels (Kreis Ostholstein) ineinander. Sieben Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die B202 musste rund eine Stunde gesperrt werden. © Arne Jappe (arj)

Gegen 11 Uhr kam es zu dem Crash auf der Bundesstraße 202, als der Fahrer eines Dacias beim Abbiegevorgang offenbar einen entgegenkommenden VW Bus übersah.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia in ein drittes Auto geschoben.

Insgesamt verletzten sich sieben Menschen durch den Unfall leicht, darunter auch drei Kinder im Alter von 3, 8 und 14 Jahren, bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Zwei Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.