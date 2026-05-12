Jolle kentert bei Segeltour auf See: Ehepaar gerät in Lebensgefahr

Hamburg - Drama im hohen Norden! Bereits am Freitag ist ein Ehepaar auf dem Großen Plöner See in Schleswig-Holstein in Lebensgefahr geraten. Sie hatten großes Glück.

Auf dem Großen Plöner See ist am Freitag ein Ehepaar in Lebensgefahr geraten. Ihre Jolle kenterte während einer Segeltour. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, war es gegen 15.15 Uhr zu dem dramatischen Vorfall gekommen. Ein Mann meldete sich über den Notruf, nachdem er zunächst laute Hilfeschreie gehört und anschließend eine gekenterte Jolle auf dem See entdeckt hatte.

Die alarmierten Rettungskräfte informierten ihrerseits einen am See ansässigen Segelverein, in dem sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Mitglieder aufhielten. Mit zwei Schlauchbooten machten sich diese sofort auf den Weg zur Unglücksstelle.

Den freiwilligen Rettern gelang es, das Ehepaar aus dem 12 Grad kalten Wasser zu ziehen. Der Mann und die Frau wurden an Land gebracht, wo sie behandelt wurden. Der Rettungsdienst stellte eine leichte Unterkühlung fest, ins Krankenhaus mussten die beiden aber nicht.

Laut Aussage des Ehepaars sei das fixierte Segel von einer Windböe erfasst worden, wodurch die Jolle gekippt sei. Die Frau sei direkt ins Wasser gefallen, während der Mann sich zunächst noch mit dem Fuß in einem Seil verfangen habe, ehe auch er ins Wasser gestürzt sei.