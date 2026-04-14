Schrecklicher Fund im Norden! Spaziergänger entdecken leblose Person im Wasser

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Am Dienstagmorgen sahen Spaziergänger eine tote Person in der Trave treiben und alarmierten die Polizei. Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von Svenja-Marie Kahl

Lübeck - Schrecklicher Fund in der Lübecker Innenstadt (Schleswig-Holstein)! Spaziergänger entdeckten am Dienstagmorgen in der Trave eine Person umhertreiben.

Spaziergänger sahen den leblosen Mann (†60) im Wasser treiben. (Archivfoto)
Spaziergänger sahen den leblosen Mann (†60) im Wasser treiben. (Archivfoto)  © Frank Molter/dpa

Gegen 8.45 Uhr fiel den Spaziergängern der Mann im Bereich An der Untertrave im Wasser auf. Feuerwehrleute bargen ihn schließlich aus dem Wasser, teilte die Polizei mit.

Unter anderem waren auch Taucher im Einsatz, mithilfe eines Rettungskorbes konnte der Leichnam aus der Trave geborgen werden.

Allerdings stellte sich heraus, dass der Mann bereits tot war.

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Nach aktuellen Erkenntnissen handele es sich bei der Person um einen 60 Jahre alten Mann aus Lübeck. Die Rechtsmedizin führt weitere Untersuchungen durch.

Nun hat die Lübecker Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Todesursache zu klären.

Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen laut der Polizei momentan nicht vor.

Titelfoto: Frank Molter/dpa

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