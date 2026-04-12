Abgestürzte Drohne löst Polizeieinsatz aus: Was steckt dahinter?
Von Celine Hog, Svenja-Marie Kahl
Barkelsby - Eine abgestürzte Drohne in einem Walstück in Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein) hat am Samstagabend für einen Einsatz der Polizei gesorgt.
Die Polizei macht noch keine Angaben dazu, um was für eine Drohne es sich handelt und was die Hintergründe sind.
Zu dem Vorfall war es am Samstagabend gekommen.
Laut einem Reporter vor Ort soll eine Passantin die Drohne in der Nähe eines Feldweges in Barkelsby gefunden haben.
Laut TAG24-Informationen wurde auch der Kampfmittelräumdienst zum Einsatzort gerufen.
Die Drohne soll etwa einen Kilometer entfernt vom Marinestützpunkt Eckernförde gefunden worden sein. Ob es sich bei der unbekannten Drohne möglicherweise um eine Spionagedrohne handelt, ist noch völlig unklar.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder