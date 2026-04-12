Abgestürzte Drohne löst Polizeieinsatz aus: Was steckt dahinter?

Barkelsby - Eine abgestürzte Drohne in einem Walstück in Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein ) hat am Samstagabend für einen Einsatz der Polizei gesorgt.

Am Samstagabend beschäftigte eine abgestürzte Drohne die Polizei im Kreis Rendsburg-Eckernförde. © NEWS5 / René Schröder

Die Polizei macht noch keine Angaben dazu, um was für eine Drohne es sich handelt und was die Hintergründe sind.

Zu dem Vorfall war es am Samstagabend gekommen.

Laut einem Reporter vor Ort soll eine Passantin die Drohne in der Nähe eines Feldweges in Barkelsby gefunden haben.

Laut TAG24-Informationen wurde auch der Kampfmittelräumdienst zum Einsatzort gerufen.