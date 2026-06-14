Explosion in Lübeck: Mann erleidet schwere Verletzungen

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In der Lübecker Altstadt ist es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Von Tobias Bruns

Lübeck - In der Lübecker Altstadt ist es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Der schwer verletzte Mann wurde in eine Spezialklinik geflogen. (Symbolbild)
Der schwer verletzte Mann wurde in eine Spezialklinik geflogen. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr in die Breite Straße gerufen. Dort hatte eine Explosion in einem Wohn- und Geschäftsgebäude die Altstadt erschüttert.

Als die Retter eintrafen, hätten sie kein offenes Feuer vorgefunden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Die Detonation war aber offenbar so heftig, dass eine Wand in der betroffenen Wohnung eingestürzt ist.

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Ein Mann erlitt schwere Brandverletzungen. Er wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt, anschließend in eine Lübecker Klinik gebracht und von dort in eine Spezialklinik geflogen.

Die Explosion wurde nach ersten Erkenntnissen durch die Gaskartusche eines Campingkochers verursacht.

Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks schätzte das Gebäude als unsicher ein, die Bewohner wurden evakuiert. In den Abendstunden soll ein Sachverständiger das Gebäude begutachten.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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