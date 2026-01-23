"Victoria's Secret" kommt in die Mönckebergstraße: Weitere Filialen geplant

Die bekannte amerikanische Marke zieht es in die deutschen Innenstädte. Wo das erste Geschäft entstehen wird, steht schon fest.

Von Christian Rothenberg



Hamburg - Das US-Dessous-Label "Victoria's Secret" möchte in diesem Jahr in Deutschland expandieren.

So könnte die "Victoria's Secret"-Filiale in Hamburg bald auch aussehen. (Archivfoto) © Mary Altaffer/AP/dpa In der Hamburger Mönckebergstraße soll im Sommer die erste reguläre Filiale eröffnen. Das gaben der Modekonzern und der Franchisepartner PTH Group in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Bis Ende 2026 sind demnach noch zwei zusätzliche Standorte geplant, in den folgenden Jahren sollen weitere hinzukommen. Wo diese entstehen, wurde bisher nicht gesagt. In Deutschland existieren bislang nur kleinere Läden der Marke im Sicherheitsbereich der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg. Bestellungen sind zudem über den Onlineshop möglich. "Victoria's Secret" wurde 1977 im US-Bundesstaat Ohio gegründet und vertreibt Unterwäsche, Nacht- und Bademode, Sportbekleidung sowie Düfte und Körperpflegeprodukte. Berühmt ist das Label auch für seine großen Modeschauen.

Laut Modeprofessorin: "Storytelling nicht mehr zeitgemäß"

Seit den 2000er-Jahren ist die Modemarke zu einem Popkultur-Phänomen geworden. (Archivfoto) © Evan Agostini/Invision/AP/dpa "'Victoria'’s Secret' ist eine ikonische Unterwäschemarke, die in den 2000er-Jahren durch Supermodels zu einem Popkultur-Phänomen wurde", sagt Audrey Mehn. Die Modeprofessorin ist Präsidentin der International School of Management in Dortmund. Mit luxuriösen Dessous habe der Konzern "ein normiertes Schönheitsideal geprägt". Laut Mehn fehlt es jedoch an einer klaren Positionierung zum Thema Body Positivity, also der Akzeptanz unterschiedlicher Körperformen. "Das Storytelling ist meiner Ansicht nach nicht mehr zeitgemäß, da heutzutage viel mehr auf Diversität geachtet wird."

Marke startet spät in Deutschland