Gigi Hadid bricht in Tränen aus: So sehr litt sie unter Bodyshaming
New York (USA) - Bei der Fashionshow der Dessous-Marke "Victoria's Secret" liefen am Mittwoch wieder einige bekannte Models über den Laufsteg. Unter anderem zeigte sich Gigi Hadid (30) zum Auftakt der neuen Unterwäsche-Kollektion in eleganten Gewändern. In einem Interview verriet der "Engel" jedoch, dass er während seiner Zeit bei der Brand mit Bodyshaming zu kämpfen hatte.
Die 30-Jährige strahlte bei der Eröffnungsshow. Ob mit einem pinken Rosenmantel oder riesigen weißen Flügeln, die Mutter einer fünfjährigen Tochter präsentierte stolz ihre schlanke Figur.
Für das Model begann die Reise mit der amerikanischen Marke bereits 2015. Ihr Start war jedoch alles andere als leicht, erzählte sie auf dem Instagram-Kanal "victoriassecret". Unter Tränen äußerte sie sich erstmals zu ihren negativen Erfahrungen in der Modewelt.
Sowohl lange dünne Beine als auch ein flacher Bauch bildeten die Standards in der Modebranche. Anfang der 2000er-Jahre, als das Dessous-Unternehmen erstmals seine exklusiven Stücke im TV ausstrahlte, rollte eine Welle von verurteilenden Kommentaren über die Models.
Seit Jahren kämpft das Model gegen gemeine Kommentare
Schon zu Beginn ihrer Karriere kämpfte die 30-Jährige gegen negative Kommentare. Besonders in ihrer Branche zerrissen sich Kritiker ihre Mäuler über die Mutter - entweder war sie zu dürr oder zu dick.
Sie schaue sich Bilder von damals an und merkte an, dass die Modewelt "hart zu Mädchen" gewesen sei.
Auf ihrem Instagram-Account "gigihadid" richtete sich das Model bereits 2015 an seine Hater.
Dort schrieb sie: "Vorurteile auf Social Media kommen meist von 99 Prozent der Menschen, die keine Ahnung von dem haben, was sie überhaupt sagen."
Trotz seiner schlechten Erfahrungen blickt das bekannte Model gern auf den Beginn seiner Karriere zurück. Für sie sei ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen.
Titelfoto: Fotomontage/ANGELA WEISS / AFP/Screenshoot/Instagram/victoriassecret