Gigi Hadid bricht in Tränen aus: So sehr litt sie unter Bodyshaming

Gigi Hadid lief in diesem Jahr für die Dessous-Marke "Victoria's Secret". In einem Interview erzählt das Model von seinen Bodyshaming-Erfahrungen.

Von Jennifer Schneider

New York (USA) - Bei der Fashionshow der Dessous-Marke "Victoria's Secret" liefen am Mittwoch wieder einige bekannte Models über den Laufsteg. Unter anderem zeigte sich Gigi Hadid (30) zum Auftakt der neuen Unterwäsche-Kollektion in eleganten Gewändern. In einem Interview verriet der "Engel" jedoch, dass er während seiner Zeit bei der Brand mit Bodyshaming zu kämpfen hatte.

Auch in diesem Jahr glänzte Gigi Hadid (30) auf dem Laufsteg der "Victoria's Secret"-Fashionshow. © ANGELA WEISS / AFP Die 30-Jährige strahlte bei der Eröffnungsshow. Ob mit einem pinken Rosenmantel oder riesigen weißen Flügeln, die Mutter einer fünfjährigen Tochter präsentierte stolz ihre schlanke Figur. Für das Model begann die Reise mit der amerikanischen Marke bereits 2015. Ihr Start war jedoch alles andere als leicht, erzählte sie auf dem Instagram-Kanal "victoriassecret". Unter Tränen äußerte sie sich erstmals zu ihren negativen Erfahrungen in der Modewelt. Sowohl lange dünne Beine als auch ein flacher Bauch bildeten die Standards in der Modebranche. Anfang der 2000er-Jahre, als das Dessous-Unternehmen erstmals seine exklusiven Stücke im TV ausstrahlte, rollte eine Welle von verurteilenden Kommentaren über die Models.

Seit Jahren kämpft das Model gegen gemeine Kommentare