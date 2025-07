VPN für die Schweiz nutzen – mit diesen Diensten liegst Du garantiert richtig

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) kann in der Schweiz genauso sinnvoll sein wie auf Reisen – ob zur Wahrung Deiner Privatsphäre, für Streaming-Zugänge oder sicheres Online-Banking. Doch welcher VPN-Dienst ist der richtige für Dich? Hier erfährst Du, welche Anbieter als bester VPN in der Schweiz gelten, worauf Du bei einem VPN in der Schweiz achten solltest und wie Du die beste VPN-Verbindung in der Schweiz findest.