732 Stufen und 40 Etagen: Über 1000 Sportler rennen Kölns höchstes Bürohaus hoch

Köln - Mehr als 1000 ambitionierte Läufer erklimmen am heutigen Sonntag über 732 Stufen und 135 Höhenmeter 40 Etagen auf dem Kölnturm .

Der Kölnturm ist mit insgesamt 40 Etagen das höchste Bürogebäude in der Domstadt. © Thomas Banneyer/dpa

Zum vierten Mal in Folge findet in Kölns höchstem Bürogebäude die Deutsche Treppenlaufmeisterschaft statt, wie der Veranstalter mitteilte. Insgesamt ist es die 12. Auflage des Events. In diesem Jahr geht es statt auf 39 sogar bis auf die 40. Etage des Turms hinauf.

Vom Treppenlauf-Neuling bis zum Wettkampfsportler, vom achtjährigen Schüler bis zum 91-jährigen Erwachsenen, einzeln, im Team oder in den Feuerwehrwertungen, hätten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen für den Wettlauf angemeldet.

Nach dem Lauf geht es für die Läuferinnen und Läufer mit dem Aufzug wieder hinunter.

Spannung verspricht der Kampf um die nationale Treppenlaufmeisterschaft. Mit Andreas Fruhmann startet der Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr. Der 45-jährige Leverkusener trifft dabei auf den elf Jahre älteren Lokalmatador Görge Heimann.

Bei den Treppenläuferinnen versucht Verena Schmitz aus Konstanz ihre Meistertitel aus den beiden Vorjahren zu verteidigen. Die 30-Jährige trifft dabei auf die Vorjahreszweite Monica Carl.