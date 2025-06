40:14! Monarchs holen sechsten Saisonsieg gegen Düsseldorf

Alles in Kürze

Leistete sich nur einen einzigen Fehler: Monarchs-Quarterback Justin Miller (27). © Leo Ziems

Das lag zum Beispiel am Ballverlust von Quarterback Justin Miller, der den Ball aus seinen Fingern flutschen weiß (5. Minute). Für andere Stimmung sorgte direkt im Anschluss der große Auftritt von Linebacker Chris Noak.

Zuerst lieferte er sich mit Düsseldorfs Dennis Schwartz ein intensives Wortgefecht. Nur um im Anschluss den Pass von Panther Cole James Stenstrom zu antizipieren und in die Endzone zu tragen - Pick Six und die 6:0-Führung.

Der Jubel fiel so ausgelassen aus, dass beim 31-Jährigen im Anschluss die Puste für einen vernünftigen Snap fehlte und der Extrapunkt ausblieb. "Ich muss jetzt in der Pause vielleicht ein wenig an meiner Kondition arbeiten", sagte der Linebacker mit einem breiten Grinsen.

Quarterback Miller bekam zumindest die Chance, seinen einzigen Fehler im Spiel wieder gut machen. Zuerst lief er selbst über 35 Yards zum Touchdown (11. Minute), im Anschluss bediente er Tyler Hudson mustergültig für dessen 13. Saison-Touchdown (22.). Weil Florian Finke zweimal traf, ging es mit einer 20:0-Führung in die Pause.