Enge Kiste, aber die Monarchs bleiben ungeschlagen

Alles in Kürze

Dass das nicht reichte, lag zum einen an der Defense um Rückkehrer Lamonte McDougle, die Kiel in den weiteren drei Drives punktelos vom Feld schickte, und der Offense, die nur im ersten Anlauf nicht durchkam.

Quarterback PJ Settles (9.) - vor dem Monarchs-Headcoach Greg Seamon eindringlich warnte - lief in die Endzone, fand im zweiten Abschnitt auch noch Anousheh Fulford (16.) zur erneuten Kieler Führung.

Gleich in seiner ersten Aktion, im ersten Drive der Monarchs, ließ Tyler Hudson das Leder-Ei direkt wieder fallen - das vierte Mal im zweiten Spiel hintereinander.

Miller machte jede Menge Yards, erlief zwei Touchdowns (32./37.) selbst und schickte auch noch Tyler Hudson (26.) auf die Reise in die Endzone.

Headcoach Greg Seamon (M.) gratuliert Justin Miller für seine Leistung. © Lutz Hentschel

41 Punkte (weil Florian Finke bis auf einen missglückten Zwei-Punkt-Versuch alle Field Goals traf) reichten letztlich zum knappen Sieg, weil Kiel am Ende nicht mehr in Ballbesitz kam.

Doch die Ostsee-Städter lieferten bis dahin einen starken Kampf. Chandler Smith (29.), Fulford (36.) und Benedikt Englmann (46.) wurden perfekt von Settles bedient, die Dresdner Defense fand kaum ein Mittel.

"Wir haben heute zwei der besten Quarterbacks der Liga gesehen, keine Defense kann sie stoppen", befand Headcoach Greg Seamon, der vor dem Spiel mehr Konstanz eingefordert hatte.

"In den vergangenen zwei Spielen haben wir zu viele Punkte verschenkt. Wir haben einiges an Arbeit vor uns." Am 10. August geht es weiter gegen die Schwäbisch Hall Unicorns.