Defense packt zu: Monarchs nehmen Kiel den Wind aus den Segeln

Kiel - Die königliche Flotte segelt weiter auf der Erfolgswelle, hätte aber an der Ostsee auch Schiffbruch erleiden können. Denn das 31:8 (10:0, 14:0, 0:2, 7:6) der Dresden Monarchs bei den Kiel Baltic Hurricanes war nicht so souverän, wie es letztlich aussah. Wie bereits in der Vorwoche in Düsseldorf machte die Defense den großen Unterschied.

Anthony Tittel (M.) fing den ersten Touchdown für die Monarchs in Kiel. © Dieter Bethke

"Wir können uns nicht immer auf 21 Punkte unserer Defense verlassen", hatte Monarchs-Headcoach Greg Seamon vor der zweiten langen Auswärtsfahrt binnen zwei Wochen gesagt. Sieggarant in der Ostsee waren trotzdem wieder die Mannen von Defense Coordinator Martin Schmidt.

Denn Dresdens Offense hatte erneut ein paar Schwierigkeiten, in die Partie zu kommen. Den ersten Touchdown von Rocky Lombardi & Co. gab's erst im zweiten Viertel in Minute 15. Anthony Tittel (zum 17:0) schraubte sich in der Kieler Endzone nach Pass vom Quarterback am höchsten.

Bis dahin setzte die Defense mal wieder jede Menge Ausrufezeichen. Eric Hauschild (5.) mit der Interception, nachdem Logan Mobelini den Ball zuvor abgefangen hatte.

Die zweite Interception (8.) von Lucas Masero trug der Dresdner selbst zum Pick Six - 10:0, weil Florian Finke (5.) noch ein 47-Yard-Field-Goal zwischen die Stangen ballerte.