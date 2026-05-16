Drei Defense-Touchdowns! Monarchs lassen sich nur eine Halbzeit von Wundertüte überraschen

Düsseldorf - So wirklich wusste niemand, was von den Panthern aus Düsseldorf in dieser Saison zu erwarten ist, denn die hatten am ersten Spieltag noch Bye-Week. Daher ließen sich am Samstagnachmittag auch die Dresden Monarchs von der neu zusammengewürfelten Truppe überraschen. Allerdings nur eine Halbzeit, dann übernahm die königliche Defensive und bugsierte den Vizemeister zum letztlich vielleicht etwas zu deutlichen 45:20 (7:7, 7:7, 10:0, 21:6)-Sieg.

Vance Feuerbacher (unten) brachte seine Monarchs in Düsseldorf auf die Siegerstraße. © Leo Ziems

Eigentlich erwischten die Königlichen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt einen Start nach Maß. Gleich im Drive unterlief den Hausherren bei ihrem Lauf nämlich ein Fumble, die Dresdner Defense warf sich drauf und eroberte das Spielgerät.

Selbst machten es die Monarchen dann tief in der generischen Hälfte besser: Quarterback Rocky Lombardi bediente seinen Tight End Tristan Maerz mit einem kurzen Pass - Touchdown!

Doch der Sahne-Beginn ließ die sonst so gut geölte Maschine des Vizemeisters nicht direkt heißlaufen. Stattdessen schlugen die Panther gleich zurück. Düsseldorfs neuer Spielmacher Isaiah Weed fand James Okike in der Endzone - 7:7.

Die schnelle Antwort beeindruckte die Sachsen offenbar, denn die schenkten das Ei ihrerseits mit einem Fumble her, ehe Weed sein Team mit einem starken Drive inklusive QB-Sneak zum Touchdown sogar mit 14:7 in Führung brachte (13.).

Das war gar nicht mal unverdient, die Monarchs wirkten im ersten Durchgang eher fahrig, leisteten sich einige Strafen und bissen sich an der bis dato starken Defense der Gastgeber mehr und mehr die Zähne aus.

Bis ein Schützling von Coach Seamon passenderweise das Feuer entfachte: Der schon in der Vorwoche bärenstarke Vance Feuerbacher schnappte sich einen Weed-Pass und lief durch zum Ausgleich per Pick Six!