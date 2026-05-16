Auswärts-Duell in Düsseldorf: Leichtes Spiel für die Monarchs gegen die Panther?
Düsseldorf - 12. Oktober 2024, kurz nach 20 Uhr: Daniel Pedro (22) streckte den großen Pokal in die Luft, der Receiver hatte gerade mit den Potsdam Royals gegen die Dresden Monarchs den GFL Bowl gewonnen. Am Samstag (16 Uhr) ist der Brite einer von vielen Gründen, warum die Königlichen keinem zahnlosen Panther gegenüberstehen werden.
Pedro ist einer von zahlreichen Neuzugängen bei den Düsseldorfern, bei denen Quarterback Isaiah Weed (28) noch ein Stück mehr heraussticht.
Der 28-Jährige soll den nächsten Gegner der Monarchs in die Play-offs führen - für Dresden wird es nach dem (fast) perfekten Auftakt vor einer Woche das erste richtig harte Stück Arbeit.
Vermutet man zumindest, denn Düsseldorf hatte beim Ligaauftakt vor einer Woche noch spielfrei. In seinen zwei Testspielen gegen den Zweitliga-Aufsteiger Minden Wolves (35:0) und den fünffachen GFL-Champion Schwäbisch Hall Unicorns (30:27) ließ man zumindest Klasse aufblitzen.
"Dass wir bereits ein Spiel gemacht haben, wird sicherlich ein kleiner Vorteil für uns sein. Wir haben ein paar Videos von ihren Pre Season Games, das hilft uns bei der Vorbereitung. Aber im Vergleich zur Vorsaison hat sich Düsseldorf definitiv verbessert", gibt Monarchs-Headcoach Greg Seamon zu.
Monarchs-Headcoach Greg Seamon erwartet einen Kampf
40:14 und 34:7 hieß es in den beiden Spielen im Vorjahr für den Vizemeister, dieses Jahr könnte es mitunter deutlich enger zugehen.
"Ich denke, sie haben auf beiden Seiten des Balls einen guten Plan", warnt Seamon.
Aber: "Wenn wir fehlerfreien Football spielen und noch einen Tick besser als gegen Braunschweig sind, dann können wir dieses Spiel auch gewinnen. Es ist aber nicht selbstverständlich, es wird ein Kampf!"
Titelfoto: IMAGO/Foot Bowl