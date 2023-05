Monarchs wollen vor Spiel im Harbig-Stadion aus Marburg-Fehlern lernen

Monarchs-Trainer Paul Alexander (63, r.) zeigt sich nach dem Sieg über Marburg zufrieden, sieht aber auch Handlungsbedarf. © Lutz Hentschel

"Wir haben zwar effizient gespielt, so wie wir uns das vorgestellt haben, ein paar Fehler haben sich dennoch eingeschlichen", erklärte Headcoach Paul Alexander (63) nach dem Spiel. "Insgesamt war das schon recht gut, aber es gibt immer Sachen, an denen man arbeiten kann."



Gemeint waren vor allem ein paar ungenaue Snaps, die zu leichten Problemen bei Quarterback Steven Duncan (25) führten, die den Spielmacher aber trotzdem nicht vor allzu große Herausforderungen stellten.

Doch auch einige lange Würfe des Quarterbacks verfehlten seine freien Receiver deutlich. Duncan nahm die Schuld dafür auf sich: "Das lag an mir, ich muss sie treffen, wenn sie frei sind. Sie haben nichts falsch gemacht", so der US-Amerikaner. Er bilanzierte: "Das war großer Spaß, da ist richtig Talent auf dem Feld."

Letztlich wäre es auch meckern auf hohem Niveau, denn das, was Duncan und seine Kollegen offensiv wie defensiv auf das satte Grün im Hessenland gezaubert hatten, das war schon beeindruckend.

Kein Prozent weniger wird es auch in zwei Wochen zum Heimspielauftakt im Rudolf-Harbig-Stadion brauchen. Am 4. Juni sind die Berlin Rebels zu Gast und die haben am Samstag im Hauptstadt-Derby bewiesen, dass in dieser Saison mit ihnen zu rechnen ist.