Schreck um Touchdown-Garant! So lange müssen die Monarchs auf Lala verzichten

Dresden - Ist das noch Glück oder spricht in diesem Jahr einfach alles für den ganz großen Wurf? Der GFL Bowl am 11. Oktober im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion ist das große Ziel der Monarchs . Und für die läuft die Saison bisher fast schon perfekt.

Touchdown-Garant Tofunmi Lala (22) ist sauschnell, aber derzeit läuft er nur an Krücken. © Lutz Hentschel

Richtig große Rückschläge wie 2022, als sich Leistungsträger reihenweise verletzten, bleiben aus. Und selbst wenn mal was passiert, dann ist es nicht schlimm oder kommt einfach immer wieder zur rechten Zeit.

Bestes Beispiel die Magen-Darm-Grippe vor wenigen Wochen genau in der spielfreien Woche. Jetzt im letzten Spiel vor der mehrwöchigen Sommerpause verletzte sich der wieselflinke Touchdown-Garant Tofunmi Lala (22) am Fuß.

Der Running Back selbst postete auf Instagram ein Foto von sich mit Krücken, schrieb, dass er stärker zurückkommen wird. Das Schlimmste war zu befürchten, aber TAG24 weiß: Der Brite hat sich nur eine Bänderdehnung zugezogen. Wieder mal Glück im Unglück ...

Lala kann die Verletzung in der Sommerpause wunderbar auskurieren. Er wird also aller Voraussicht nach am 19. Juli in Ravensburg wieder dabei sein. Ein anderer nicht: Die Monarchs haben sich von Offensive Lineman Laurence Maio (23) getrennt.