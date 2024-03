Ein Finne für die Defense: Monarchs schrauben weiter an ihrem Kader

Dresden - Martin Schmidt (34) hat seinen siebten Neuzugang für die Defensive erhalten. Eero Vaija soll die Defense der Monarchs in der neuen GFL-Saison verstärken. Insgesamt ist er bereits der 15. Neue .

Eero Vaija (25) ist der siebte Neue für die Defense. © IMAGO/Avni Retkoceri

Der finnische Nationalspieler war in den vergangenen Jahren in seinem Heimatland in der Maple League bei den Kuopio Steelers und den Kouvola Indians aktiv, mit denen er dreimal hintereinander die finnische Meisterschaft gewann.



2021 fing der 1,83 Meter große und 82 Kilogramm schwere Safety und Cornerback die meisten Interceptions der Maple League.



Vergangene Saison war Vaija in Österreich bei den Graz Giants aktiv. Mit dem Klub aus der steirischen Landeshauptstadt ging es in der vergangenen Saison in Österreichs oberster Spielklasse bis ins Halbfinale.