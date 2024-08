Es geht um Platz zwei, aber noch kein Endspiel für die Monarchs

Dresden - Noch ist es kein echtes Endspiel, aber vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung. Die Dresden Monarchs empfangen am morgigen Sonntag (15 Uhr) im Stadion an der Bärnsdorfer Straße die Hildesheim Invaders. Es geht um Platz zwei in der Nordstaffel.

Monarchs-Headcoach Greg Seamon (69, M.) weiß genau, was auf die Monarchs zukommt. © Lutz Hentschel

Dieser berechtigt in den Play-offs zum Heimrecht, noch haben die Niedersachsen aber den Platz inne. Mit einem Sieg würden die Königlichen am Aufsteiger vorbeiziehen.

"Wenn wir das Spiel gewinnen, danach aber gleich mehrere verlieren, bringt uns der Sieg überhaupt nichts. Jedes Spiel ist für sich wichtig", beschwichtigt aber Headcoach Greg Seamon (69).



Sein Team - immerhin die beste Defense (100 Punkte) der gesamten GFL - bekommt es mit der zweitbesten Offense (323 Punkte) der Nordstaffel und der drittbesten der Liga zu tun.

"Es ist uns natürlich nicht verborgen geblieben, dass sie eine großartige Saison spielen. Das wird eine Herausforderung für uns", erklärt Seamon und macht auch klar, warum:

"Was sie in der Offense und in der Defense machen, hat in dieser Liga ein wenig ein Alleinstellungsmerkmal. Das erschwert die Vorbereitung etwas, stellt uns aber trotzdem nicht vor Probleme", so Seamon.