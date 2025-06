42:0! Monarchs demütigen die Hildesheim Invaders

Alles in Kürze

So weit kamen die Gäste ohnehin nur aufgrund dummer Strafen. Hier war es kurz zuvor ein zu hartes Einsteigen von Logan Mobelini gegen Hildesheims Quarterback.

Sechs Minuten zuvor kassierte Emmanuel Ikharo (15.) eine Flagge wegen eines "schweren persönlichen Fouls" - Disqualifikation für das restliche Spiel.

"Er musste runtergestellt werden", gab auch Monarchs-Headcoach Greg Seamon zu. Nur ein Grund, warum der US-Amerikaner "nicht so zufrieden" war, "wie wir es nach so einem Spiel sein könnten".

Aber: "Ich kann jede Menge Spieler herausheben. Das ist ein sehr gutes Zeichen. So können sich die Gegner nicht nur auf einen Spieler bei uns einstellen, den sie stoppen müssen. Trotzdem müssen noch Dinge verbessert werden".

Vor allem gab's eben wieder "viel zu viele Strafen. Wir müssen uns die Videos anschauen und gucken, was wir anpassen müssen. In engen Spielen kann uns das den Kopf kosten!", so Seamon.