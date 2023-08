Es läuft bei den Monarchs: Mitchell & Co. auf Meister-Kurs!

Hayden Braga (24) steuerte zwei Touchdowns zum Sieg der Monarchs gegen Kiel bei. © Lutz Hentschel

"Wir haben einen ganz guten Lauf und die eine Niederlage zu Beginn der Saison gut weggesteckt. Es sind alle motiviert und fit, um Punkte mitzunehmen - auch wenn es in Kiel nicht so einfach ist. Denn bisher haben wir hier mehr verloren als gewonnen", hatte O-Liner Phillip Most schon vor dem Spiel gesagt.



Härtester Gegner war dieses Mal aber wohl nur das Wetter. Vor allem im letzten Viertel schüttete es über dem Kilia Stadion wie aus Kübeln.

Doch da hatten sich die Monarchs dank Kicker Dylan Moghaddam (3./24.) per Field Goals sowie durch die Receiver Austin Mitchell (9.), Hayden Braga (18./22.) und Running Back Yazan Nasser (32.) eine 30-Punkte-Führung erarbeitet.

Und die Dresdner Defense hielt Stand. "Ich bin total glücklich, dass meine D-Line so eine tolle Leistung gezeigt hat und wir nun Erster sind", freute sich auch D-Line-Coach Marcus Donner. "Bis Berlin müssen wir aber an noch einigen kleineren Fehlern arbeiten."