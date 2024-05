Monarchs angeln sich weiteres US-Powerpaket für die Defense

Devonni Reed (r.) bringt jede Menge Erfahrung auf einem hohen Niveau mit zu den Dresden Monarchs. © IMAGO/Jim Thompson

Devonni Reed ist nach dem Testspiel vom Samstag allerdings alles andere als ein Schnellschuss oder Lückenfüller. Der 25-jährige US-Amerikaner stand schon länger auf der Liste von Schmidt.

"Wir waren schon lange in Kontakt. Uns war wichtig, dass er im ersten Spiel da ist. Wir hoffen, dass er sich schnell ins neue System einlebt", erklärt der Defense-Coordinator.

Dass Reed so spät zum Team stößt, hat für Schmidt auch "einen positiven Aspekt". Denn dadurch konnten "die anderen Spieler extrem viel Erfahrung sammeln. In der Defense sind wir also in der Spitze und in der Breite besser aufgestellt."

Sein Neuzugang bringt den 34-Jährigen ins Schwärmen: "Devonni ist extrem erfahren und ein sehr schlauer Spieler. Zudem ist er sehr sicher in seinen Aktionen. In seiner College-Karriere hat er über 350 Tackles gemacht. Außerdem ist er auch noch variabel einsetzbar. Für uns ist klar, dass er perspektivisch viel Verantwortung übernehmen soll."