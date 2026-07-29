Monarchs auf Einkaufstour: Kraftpakete im Dreierpack

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Auf dem Weg in die Play-offs und in den GFL Bowl haben sich die Dresden Monarchs noch weitere Unterstützung geholt.

Von Jens Maßlich

Dresden - Die Crunchtime steht an und kurz vor Meldeschluss geht es bei den Dresden Monarchs noch einmal richtig heiß her. Nach dem doppelten Offense-Powerpaket vom Dienstag präsentierten die Königlichen nun einen Dreierpack voller Kraftpakete.

Deon Mutsvanemoto (30) hat mit 1,90 Meter und 127 Kilogramm für die O-Line ein Gardemaß.
Deon Mutsvanemoto (30) hat mit 1,90 Meter und 127 Kilogramm für die O-Line ein Gardemaß.  © IMAGO/Foot Bowl

Darin enthalten: zwei Offensive Liner, die den Ausfall von Herrmann Schramm (29) kompensieren sollen. Der Center hatte sich vor anderthalb Monaten am Knie verletzt, fällt für den Rest der Saison aus.

"Nach dem Saison-Aus von Herrmann Schramm haben wir noch nach passendem Ersatz gesucht, um den Ausfall zu kompensieren. Deon und Mathew haben die perfekten Maße für einen O-Liner", erklärt O-Line Coach und Special Teams Coordinator Erik Keil (40) über Deon Mutsvanemoto (30) und Mathew Henderson (19).

Und: "Sie bringen die notwendige Physis und Erfahrung mit, um die Lücke zu schließen. Außerdem eröffnen uns die beiden neue Möglichkeiten sowohl im Run als auch im Pass Game."

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Mutsvanemoto ist der Erfahrene unter den zwei Neuen. Der 1,90 Meter große und 127 Kilogramm schwere britische Nationalspieler war unter anderem bereits bei den Berlin Thunder und den Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) aktiv. Vergangene Saison spielte der 30-Jährige beim GFL-Kontrahenten New Yorker Lions Braunschweig.

Einer der neuen Monarchen gewann letzte Saison eine Meisterschaft

Berend Grube (34, r.) hat als D-Liner jede Menge Erfahrung und eine Meisterschaft gesammelt.
Berend Grube (34, r.) hat als D-Liner jede Menge Erfahrung und eine Meisterschaft gesammelt.  © IMAGO/Foot Bowl

Der zweite neue O-Liner Henderson kommt aus Ungarn von den Újpest Bulldogs. Der 2,10 Meter große und 141 Kilogramm schwere Ungar soll dort trotz seiner erst 19 Jahre bereits viel Verantwortung übernommen haben.

Richtig erfahren ist dagegen Berend Grube (34). Der 34-jährige deutsche Nationalspieler lernte in Lübeck das Footballspielen. Nach seiner Collegezeit in den USA verbrachte der 1,97 Meter große und 115 Kilogramm schwere D-Liner ab 2021 drei Jahre in der ELF bei den Hamburg Sea Devils.

Nach einem Jahr bei den Tirol Raiders zog es Grube zu Stuttgart Surge, mit denen er 2025 ELF-Champion wurde.

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Schon am Samstag (16 Uhr) gegen die Düsseldorf Panther könnte der ein oder andere der drei Neuen einen Teil zum neunten Saisonsieg im neunten Spiel beitragen.

Titelfoto: Montage: IMAGO/Foot Bowl (2)

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