Monarchs auf Einkaufstour: Kraftpakete im Dreierpack

Dresden - Die Crunchtime steht an und kurz vor Meldeschluss geht es bei den Dresden Monarchs noch einmal richtig heiß her. Nach dem doppelten Offense-Powerpaket vom Dienstag präsentierten die Königlichen nun einen Dreierpack voller Kraftpakete.

Deon Mutsvanemoto (30) hat mit 1,90 Meter und 127 Kilogramm für die O-Line ein Gardemaß. © IMAGO/Foot Bowl

Darin enthalten: zwei Offensive Liner, die den Ausfall von Herrmann Schramm (29) kompensieren sollen. Der Center hatte sich vor anderthalb Monaten am Knie verletzt, fällt für den Rest der Saison aus.

"Nach dem Saison-Aus von Herrmann Schramm haben wir noch nach passendem Ersatz gesucht, um den Ausfall zu kompensieren. Deon und Mathew haben die perfekten Maße für einen O-Liner", erklärt O-Line Coach und Special Teams Coordinator Erik Keil (40) über Deon Mutsvanemoto (30) und Mathew Henderson (19).

Und: "Sie bringen die notwendige Physis und Erfahrung mit, um die Lücke zu schließen. Außerdem eröffnen uns die beiden neue Möglichkeiten sowohl im Run als auch im Pass Game."

Mutsvanemoto ist der Erfahrene unter den zwei Neuen. Der 1,90 Meter große und 127 Kilogramm schwere britische Nationalspieler war unter anderem bereits bei den Berlin Thunder und den Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) aktiv. Vergangene Saison spielte der 30-Jährige beim GFL-Kontrahenten New Yorker Lions Braunschweig.