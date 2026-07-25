25.07.2026 19:35 Nur eine Verletzung trübt die Freude: Monarchs demontieren Cowboys

Mit einem starken 48:10-Sieg über die Munich Cowboys meldeten sich die Dresden Monarchs eindrucksvoll aus ihrer Sommerpause zurück.

Von Tim Schölzel

München - Es gibt nicht nur einen, sondern gleich mehrere neue Sheriffs in München - und die kommen allesamt aus Dresden und spielen für die Monarchs. Mit einem brutalen 48:10 (14:0, 14:0, 20:3, 0:7) meldeten sich die Sachsen eindrucksvoll aus ihrer Sommerpause zurück. Getrübt wurde der erste Auftritt bei den Münchnern seit der 3:30-Schmach 2008 nur durch die schwere Verletzung von Yazan Nasser.

Rocky Lombari (l.) setzte seine Offensiv-Waffen um Tofunmi Lala (r.) nach Belieben ein. © Lutz Hentschel Bis dahin und auch danach lief aber alles nach Plan. Auf die Siegerstraße bog das Team von Coach Greg Seamon schon im ersten Viertel ein. Rocky Lombardi bediente Tigo Moss aus der eigenen Hälfte. Der Receiver brach ein Tackle an der gegnerischen 40-Yard-Linie. Von dort gab es kein Halten mehr - bis in die Endzone (6. Minute). Ähnlich gut machte es Tofunmi Lala, der einen missglückten Punkt bis zur 25-Yard-Linie gnadenlos bestrafte. Mit einem starken Lauf ging er durch die gegnerische Defensive und lief bis kurz vor die Endzone. Aus fünf Yards erhöhte der Running Back für die Sachsen - Kicker Florian Finke stellte auf 14:0. Aber das absolute Ausrufezeichen der ersten Hälfte folgte erst jetzt: Lombardi feuerte eine 47-Yard-Bombe in Richtung von Moss. Dresden Monarchs Seamon stolz - Hitze und Royals können Monarchs nicht stoppen Weil der 24-Jährige im Eins-gegen-Eins ohnehin nicht zu halten ist, stand es nach erfolgreichem Extrapunkt 21:0 (17.).

Verletzungsschock stoppt Monarchs nur kurz