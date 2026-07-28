28.07.2026 11:01 Gibt's etwa Handlungsbedarf? Monarchs holen neuen Quarterback und Receiver

Warum die Dresden Monarchs einen neuen Quarterback und Receiver verpflichtet haben und was das für die Rückkehr von Tyler Hudson bedeutet.

Von Jens Maßlich

Dresden - Alle acht Spiele ungeschlagen, fast 38 Punkte pro Partie, nur Schwäbisch Hall (44,6) und Potsdam (44,3) machen mehr: Die Bilanz der Offense kann sich durchaus sehen lassen, trotzdem haben die Dresden Monarchs einen neuen Quarterback und einen neuen Receiver verpflichtet. Warum und was heißt das für die Rückkehr von Tyler Hudson (25)?

Das Top-Ten-College von Nebraska führte Casey Thompson (26, r.) als Starting-Quarterback an. © IMAGO/Newscom World Die Punkte-Maschine der Monarchs läuft, 24 von 36 Touchdowns hat Quarterback Rocky Lombardi (27) auf seine Receiver verteilt. 13-Mal davon war der Adressat Montigo Moss (24), der in München (48:10) am Samstag allein bei sieben Receptions drei Touchdowns und 190 Yards erzielte. Trotzdem haben die Königlichen noch einmal nachgelegt. Mit Casey Thompson (26) wurde ein echter Top-Quarterback verpflichtet, auch Receiver Michael Breuler (30) ist mehr als nur ein Backup. Thompson soll aber nicht etwa Lombardi ersetzen. Ähnlich wie im Vorjahr soll jetzt für alle Eventualitäten vorgesorgt werden. Dresden Monarchs Gefühlschaos in der Sommerpause: Das bereitet Monarchs-Coach Seamon Sorgen "Casey und Michael sind nicht als Ersatz für andere Spieler gedacht, sie werden uns flexibler und noch weniger ausrechenbar machen", macht Offense Coordinator Robert Cruse (52) klar. Er weiß: "Die vergangene Saison hat leider schmerzlich gezeigt, wie Verletzungen in entscheidenden Momenten einen Traum platzen lassen können."

Die Dresden Monarchs haben sich noch einmal richtig Qualität geangelt

Vergangene Saison hatte die Monarchs-Defense Probleme, Michael Breuler (30, Nr. 17) zu stoppen. © imago/Susanne Hübner Erst hatte sich Quarterback Justin Miller (28) vor dem Halbfinale am linken Arm verletzt. Im Finale dann der Fingerbruch an der rechten Wurfhand. Der damalige Ersatz Clifton McDowell (25) hatte im Endspiel nicht die Nerven behalten. Thompson aber ist aus einem anderen Regal. Der 26-Jährige war auf dem College unter anderem sowohl für die University of Texas (Big 12) als auch für die University of Nebraska (Big 10) aktiv. Dort sammelte er als Starter jede Menge Erfahrungen gegen spätere NFL-Stars und Top-Colleges. Insgesamt kommt der US-Amerikaner in vier renommierte NCAA-Programmen in 33 Spielen als Quarterback auf 5.338 Passing Yards für 52 Touchdowns und zehn Touchdown-Runs. Athletik und Führungsqualitäten sollen ihn auszeichnen. Dresden Monarchs Achtung, Scharfschützen! Monarchs vor Cowboys gewarnt Neuzugang Nummer zwei kann vor allem mit jeder Menge Erfahrung punkten. In Europa war der US-Amerikaner bereits bei den New Yorker Lions Braunschweig (2025), den Straubing Spiders (2023) und den Potsdam Royals (2021). 2022 feierte Breuler mit den Vienna Vikings zudem die Meisterschaft in der European League of Football.

Kommt Tyler Hudson nun noch zurück zu den Monarchs?