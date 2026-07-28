Gibt's etwa Handlungsbedarf? Monarchs holen neuen Quarterback und Receiver
Dresden - Alle acht Spiele ungeschlagen, fast 38 Punkte pro Partie, nur Schwäbisch Hall (44,6) und Potsdam (44,3) machen mehr: Die Bilanz der Offense kann sich durchaus sehen lassen, trotzdem haben die Dresden Monarchs einen neuen Quarterback und einen neuen Receiver verpflichtet. Warum und was heißt das für die Rückkehr von Tyler Hudson (25)?
Die Punkte-Maschine der Monarchs läuft, 24 von 36 Touchdowns hat Quarterback Rocky Lombardi (27) auf seine Receiver verteilt. 13-Mal davon war der Adressat Montigo Moss (24), der in München (48:10) am Samstag allein bei sieben Receptions drei Touchdowns und 190 Yards erzielte.
Trotzdem haben die Königlichen noch einmal nachgelegt. Mit Casey Thompson (26) wurde ein echter Top-Quarterback verpflichtet, auch Receiver Michael Breuler (30) ist mehr als nur ein Backup.
Thompson soll aber nicht etwa Lombardi ersetzen. Ähnlich wie im Vorjahr soll jetzt für alle Eventualitäten vorgesorgt werden.
"Casey und Michael sind nicht als Ersatz für andere Spieler gedacht, sie werden uns flexibler und noch weniger ausrechenbar machen", macht Offense Coordinator Robert Cruse (52) klar.
Er weiß: "Die vergangene Saison hat leider schmerzlich gezeigt, wie Verletzungen in entscheidenden Momenten einen Traum platzen lassen können."
Die Dresden Monarchs haben sich noch einmal richtig Qualität geangelt
Erst hatte sich Quarterback Justin Miller (28) vor dem Halbfinale am linken Arm verletzt. Im Finale dann der Fingerbruch an der rechten Wurfhand. Der damalige Ersatz Clifton McDowell (25) hatte im Endspiel nicht die Nerven behalten. Thompson aber ist aus einem anderen Regal.
Der 26-Jährige war auf dem College unter anderem sowohl für die University of Texas (Big 12) als auch für die University of Nebraska (Big 10) aktiv. Dort sammelte er als Starter jede Menge Erfahrungen gegen spätere NFL-Stars und Top-Colleges.
Insgesamt kommt der US-Amerikaner in vier renommierte NCAA-Programmen in 33 Spielen als Quarterback auf 5.338 Passing Yards für 52 Touchdowns und zehn Touchdown-Runs. Athletik und Führungsqualitäten sollen ihn auszeichnen.
Neuzugang Nummer zwei kann vor allem mit jeder Menge Erfahrung punkten. In Europa war der US-Amerikaner bereits bei den New Yorker Lions Braunschweig (2025), den Straubing Spiders (2023) und den Potsdam Royals (2021). 2022 feierte Breuler mit den Vienna Vikings zudem die Meisterschaft in der European League of Football.
Kommt Tyler Hudson nun noch zurück zu den Monarchs?
In Braunschweig vergangene Saison machte der 30-Jährige sieben Spiele, kam dabei auf 55 Receptions für 695 Yards und sechs Touchdowns. Ist das der Ersatz für Hudson, der nun doch nicht kommt?
Eher nicht! Der Spanier August Do Eyo (24) musste die Monarchs wieder verlassen. Ob und wann der Star-Receiver aus dem Vorjahr (170 Punkte, 27 Receiving-Touchdowns) kommt, ist dagegen offen.
Fünf seiner Kollegen von den Louisville Kings, mit denen Hudson im Juni überraschend UFL-Champion wurde, haben Verträge in der großen NFL unterschrieben. Auch Hudson träumt noch von der Einladung in ein Trainingscamp der besten Liga der Welt. Bei den Monarchs kann man damit umgehen, schon das UFL-Engagement des Receivers nahm man sportlich.
Und so lange die Offense-Maschine auch ohne Hudson auf Hochtouren läuft, kann man noch ein Stück mehr gönnen. Thompson und Breuler werden den Ofen weiter anheizen. Cruse: "Dass sie eine Verstärkung sind, haben beide in ihrer Karriere schon mehrfach unter Beweis gestellt."
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