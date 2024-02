Monarchs schnappen sich gleich zwei junge Nationalspieler

Dresden - Der neue Quarterback lässt noch auf sich warten, doch am heutigen Donnerstag haben die Dresden Monarchs zwei neue Ziele vorgestellt, die er künftig bedienen soll.

Der 1,86 Meter große und 93 Kilogramm schwere Ainscough lernte in Bristol das Football-Einmaleins, spielte zuletzt bei den Manchester Titans als Wide Receiver und Kick Returner.

Tommy Wilson (22, Milano Seamen) und Mario Flores (27, Madrid Bravos) haben sich für Klubs in der European League of Football (ELF) entschieden.

Jordi Torrededia (21) spielte in den vergangenen drei Jahren bei den Barcelona Dragons. © imago/Beautiful Sports

Der 23-Jährige ist Nationalspieler Großbritanniens und hat schon in so manchem Länderspiel auf sich aufmerksam gemacht.

"Sein National-Coach schwört große Stücke auf ihn. Er gehört zu den besten europäischen Receivern", so Cruse.

Nationalspieler ist auch der neue Wide Receiver Nummer zwei, Torrededia.

Der 1,76 Meter große und 75 Kilogramm schwere Spanier spielte von 2020 bis 2023 in der ELF bei den Barcelona Dragons. "Jordi haben wir schon länger auf dem Schirm, umso glücklicher sind wir, dass er sich jetzt für uns entschieden hat", freut sich Cruse.

Der Offense-Coach schwärmt:

"Mit Jordi haben wir einen typischen Spieler, wie wir ihn uns vorstellen. Er ist jung, athletisch und hat seine Klasse in den vergangenen Jahren bewiesen. Trotzdem ist seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Wir sehen in ihm großes Potenzial und er ist hoch motiviert, dieses in der GFL unter Beweis zu stellen."