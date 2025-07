Seamon fordert vor Kiel von den Monarchs noch mehr Konstanz

Dresden - Alles Gute nachträglich zum Geburtstag! Monarchs -Headcoach Greg Seamon wurde am Donnerstag junge 70 Jahre alt. Logisch, dass sich der US-Amerikaner von seinen Mannen am Samstag einen Sieg wünscht. Aber nicht nur das ...

Alles in Kürze

Kiel-Quarterback PJ Settles (28, M.) war schon beim Dresdner Hinspiel-Sieg (58:31) gut drauf. © Dieter Bethke

Denn Siege, die fahren die Königlichen in dieser Saison reihenweise ein. Sieben sind es in sieben Spielen. Aber viel zu selten überzeugen sie dabei auch über die komplette Spielzeit. Seamon will Konstanz!

Vergangenes Wochenende bei den Ravensburg Razorbacks leisteten sie die Monarchs richtig viele Fehler, gewannen trotzdem mit 49:33.

"Ich war kritisch die Woche. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, hier einen Standard zu etablieren, der uns auf Meisterschafts-Niveau spielen lässt. Das haben wir letzten Samstag aber nicht über die komplette Distanz gemacht. Es ist jedoch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, das Team auf diesem Level zu etablieren", gesteht Seamon.

Und der nächste Gegner kommt mit einer richtig breiten Brust. Die Kiel Baltic Hurricanes sind ab 16 Uhr zu Gast im Heinz-Steyer-Stadion. Die haben in der Nordstaffel aktuell den letzten Play-off-Platz vier inne, eroberten ihn im Herzschlag-Finale vorige Woche gegen die New Yorker Lions Braunschweig.