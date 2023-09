Monarchs spielen mit einer großen Überraschung bei den Adlern auf

Im Hinspiel führte Quarterback Steven Duncan (25, r.) seine Monarchs zum Sieg gegen die Berlin Adler. © Lutz Hentschel

Zum Auftakt der letzten zwei Gruppenspiele steht am Samstag die Auswärtspartie bei den Berlin Adlern an.

Während die Monarchs die Play-offs bereits sicher haben, kämpfen die Hauptstädter noch um den Einzug. Ein Sieg ist dafür zwingend Pflicht - aber auch für die Monarchs, die Platz zwei sichern müssen.



"Wir dürfen uns nun keine weiteren Fehler erlauben. Braunschweig hängt uns im Nacken und wird alles dafür tun, nach den letzten beiden regulären Spieltagen noch vor uns zu landen", erklärt Jörg Dreßler (48).

Der Monarchs-Geschäftsführer macht noch einmal deutlich, worum es am Samstag ab 17 Uhr im Poststadion geht: "Für uns und Braunschweig geht es um das Heimrecht in den Play-offs, das muss jetzt jedem im Team klar sein. Wir wollen unseren Fans Play-off-Action in Dresden bieten. Dafür brauchen wir aus den letzten beiden Spielen gegen die Berlin Adler und die Paderborn Dolphins zwei klare Siege."

Wie schon beim starken 35:12-Hinspielsieg im Rudolf-Harbig-Stadion gilt es für die Monarchs, Berlins beweglichen Quarterback Zachary Cavanaugh (36) in den Griff zu bekommen.