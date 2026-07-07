Gefühlschaos in der Sommerpause: Das bereitet Monarchs-Coach Seamon Sorgen

Dresden - Die Dresden Monarchs thronen an der Spitze der GFL-Nord und markierten mit dem Sieg in Potsdam ihren Spitzenplatz eindrucksvoll. Es läuft bei den Sachsen, die erst am 25. Juli in München wieder auf den Rasen müssen. Die noch zwei verbleibenden Bye Weeks der Mini-Sommerpause riefen bei Headcoach Greg Seamon (70) allerdings gemischte Gefühle hervor.

Die Physis von Ethan Janto (25) bringt dem Offensivspiel der Monarchs nicht nur eine Block-Option mehr. Der US-Amerikaner ist auch von seinen Gegenspielern nur schwer zu halten. © Lutz Hentschel

"Wir haben richtig viel Momentum. Na klar macht man sich Gedanken darüber, genau dieses Momentum zu verlieren. Aber ich habe es unmittelbar nach dem Potsdam-Sieg zum Team und zum Staff gesagt: Wir müssen uns vor Augen halten, dass unsere Saison richtig gut läuft. Genau das bleibt aber nur der Fall, wenn wir mit demselben Einsatz weitermachen, wenn wir fokussiert und in Form bleiben."

Sieben Siege, keine einzige Pleite. Quarterback Rocky Lombardi (27) kann seine Offensiv-Waffen um Montigo Moss (24) in Szene setzen und liefert nun endlich darüber hinaus selbst Runs, wenn er muss. 255 Punkte, über 36 im Schnitt pro Partie.

Noch etwas mehr beeindruckte aber der andere Mannschaftsteil, der gegen die Royals nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen richtig heiß lief.

"Defensiv hatten wir nur einen einzigen Fehler in der ersten Hälfte. Wir haben einen langen Pass zugelassen, ansonsten haben wir ihr Passspiel super kontrolliert. Und gerade wenn sie nah an die Endzone kamen, stand unsere Defensive", lobte der 70-jährige Headcoach seine Abwehr-Einheit.

Eben auf jenen Teil wird es ankommen, wenn man den Weg bis in den GFL Bowl am 3. Oktober im Rudolf-Harbig-Stadion gehen - und am Ende auch die Trophäe hochhalten - will.