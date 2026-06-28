Seamon stolz - Hitze und Royals können Monarchs nicht stoppen

Dresden - Die Hitze am Wochenende hatte ganz Deutschland im Griff und machte auch vor dem Kracher-Duell der GFL zwischen den Dresden Monarchs und den Potsdam Royals keinen halt. Den Heat Bowl im Sportpark am Luftschiffhafen entschied der Vizemeister gegen den amtierenden Champion in einem engen und vor allem heißen Kampf 24:22 (0:6, 7:0, 0:3, 7:13) für sich.

Greg Seamon (70) zeigte sich stolz auf das Team angesichts der Hitze. © Lutz Hentschel

"Ich bin unfassbar stolz auf das Team und die Coaches, wie wir mit den Umständen umgegangenen sind", betonte Monarchs-Coach Greg Seamon (70).

Die Temperaturen waren das eine. Fast 40 Grad Celsius zeigte das Thermometer bei Kick-off. Die daraus resultierenden Verschiebungen des Spielstarts waren die andere Herausforderung.

Seamon: "Wir kamen 14 Uhr in Potsdam an. Zuerst wurde das Spiel auf 18 Uhr verschoben, dann sogar auf 19 Uhr und dann zurück auf 18.30 Uhr. Aber die Spieler sind fokussiert geblieben und haben versucht, sich so gut wie möglich herunter zu kühlen. Und als es dann los ging, waren sie bereit."

Für das erste Highlight aus Dresdner Sicht sorgte Cornerback Lucas Masero mit einer Interception (3. Minute). Rocky Lombardi verteilte den Ball klug, bediente unter anderem Wide Receiver Montigo Moss mit einer 44-Yard-Rakete zum Touchdown (6.) oder vertraute seinen eigenen Beinen.

Und wenn der Quarterback die Lücken nicht selbst fand, dann war Verlass auf Running Back David Moore III, der zwei Mal in die Endzone lief (19. und 44.).