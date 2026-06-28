Seamon stolz - Hitze und Royals können Monarchs nicht stoppen
Dresden - Die Hitze am Wochenende hatte ganz Deutschland im Griff und machte auch vor dem Kracher-Duell der GFL zwischen den Dresden Monarchs und den Potsdam Royals keinen halt. Den Heat Bowl im Sportpark am Luftschiffhafen entschied der Vizemeister gegen den amtierenden Champion in einem engen und vor allem heißen Kampf 24:22 (0:6, 7:0, 0:3, 7:13) für sich.
"Ich bin unfassbar stolz auf das Team und die Coaches, wie wir mit den Umständen umgegangenen sind", betonte Monarchs-Coach Greg Seamon (70).
Die Temperaturen waren das eine. Fast 40 Grad Celsius zeigte das Thermometer bei Kick-off. Die daraus resultierenden Verschiebungen des Spielstarts waren die andere Herausforderung.
Seamon: "Wir kamen 14 Uhr in Potsdam an. Zuerst wurde das Spiel auf 18 Uhr verschoben, dann sogar auf 19 Uhr und dann zurück auf 18.30 Uhr. Aber die Spieler sind fokussiert geblieben und haben versucht, sich so gut wie möglich herunter zu kühlen. Und als es dann los ging, waren sie bereit."
Für das erste Highlight aus Dresdner Sicht sorgte Cornerback Lucas Masero mit einer Interception (3. Minute). Rocky Lombardi verteilte den Ball klug, bediente unter anderem Wide Receiver Montigo Moss mit einer 44-Yard-Rakete zum Touchdown (6.) oder vertraute seinen eigenen Beinen.
Und wenn der Quarterback die Lücken nicht selbst fand, dann war Verlass auf Running Back David Moore III, der zwei Mal in die Endzone lief (19. und 44.).
Dresden Monarchs fügen Potsdam Royals erste Saison-Niederlage bei
Dem starken Schlussspurt der Brandenburger hielt die eigene Defense stand. Wie außergewöhnlich die Leistung war, stellte Seamon heraus: "Potsdam hat in den vergangenen drei Saisons nur ein einziges Spiel verloren. Sie sind richtig gut."
2024 gewann Potsdam alle Spiele, vergangene Saison gab es nur eine Pleite gegen Düsseldorf.
Seit Samstag steht auch in dieser Saison eine Niederlage in deren Statistik, während die Monarchs auf 7:0 stellten und damit in der Nord-Staffel beste Karten für den Top-Platz haben.
"Das war ein großer Sieg für uns. Aber es war auch nur ein Sieg. Wir gewinnen deswegen keine Meisterschaft. Stattdessen haben wir dadurch weiter die Möglichkeit, die Play-off-Spiele zu Hause auszutragen. Das ist unfassbar wichtig für uns", unterstreicht Seamon, der sich mit seinem Team in die Sommerpause verabschiedet.
Weiter geht's am 25. Juli bei den Munich Cowboys.
Titelfoto: Bildmontage: Leo Ziems; Lutz Hentschel