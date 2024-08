Sperre oder nicht? Monarchs bangen um Reed

Referee Mats Schwieger hatte den Safety des Feldes verwiesen, der US-Amerikaner würde damit im "Rückspiel" bei den New Yorker Lions Braunschweig am Sonntag fehlen.

Der Receiver war in dem Moment schutzlos, muss aber mit einem Tackling rechnen. Nun stellt sich die Frage, wie die Offiziellen die Szene im Nachgang bewerten, zumal Reed nicht mit dem Kopf voraus und nicht in Richtung Kopf oder Hals ging.

Was war passiert? Reed erwischte Hildesheims Lennart Stukenborg (27) mit voller Wucht, nachdem der zuvor von Quarterback Nelson Hughes (31) angeworfen wurde und den Ball berührte, aber nicht fangen konnte.

"Das war so schnell passiert, ich muss es erst einmal auf Video sehen. Wenn es kein Targeting war, können wir vielleicht noch einmal appellieren. Aber ich habe eigentlich keine große Hoffnung", befand Headcoach Greg Seamon (69) direkt nach dem 45:16-Erfolg der Königlichen im Kampf um Platz zwei gegen die Hildesheim Invaders.

Die Defense der Monarchs (in Blau) hatte bisher (fast) alles im Griff. Aber Devonni Reed (25, r.) muss wohl zuschauen. © Eric Münch

"Das wäre ein großer Verlust. Wir hatten schon genug davon in letzter Zeit. Wir müssen immer wieder auf Ausfälle reagieren. Die nächsten Jungs kommen nach und machen ein gutes Spiel. Hoffen wir, dass es wieder so ist", so Seamon.



Eine Entscheidung wird erfahrungsgemäß erst in den nächsten Tagen verkündet. Immerhin haben die Monarchs aber gegen Hildesheim bewiesen, dass sie deutlich im Aufwind sind.

Die Defense machte bei nur 16 zugelassenen Punkten wie schon die gesamte Saison einen großartigen Job - auch ohne den verletzten Michael Badejo (28). Doch auch die Offense lieferte mit 45 Punkten ab.

"Es ist ein viel leichteres Spiel, wenn du auf beiden Seiten des Feldes einen guten Job machst. Das war eine großartige Performance", freute sich auch der Headcoach. "Wir waren viel explosiver. Einige Receiver haben fantastische Leistungen gezeigt."