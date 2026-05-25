Spielfrei zur richtigen Zeit: Ungeschlagene Monarchs müssen sich sammeln

Dresden - "Wir werden uns diese Woche voll auf uns konzentrieren", erklärt Greg Seamon (70) mit Blick auf die nächsten Tage. Dem Headcoach der Dresden Monarchs kommt die anstehende Verschnaufpause durchaus entgegen.

Zwei Interceptions, ein Pick Six: Lucas Masero (26, mit Ball) lieferte in der Defense ab. © Dieter Bethke

Nicht nur privat, denn Seamon nutzt die spielfreie Woche, um in seine US-amerikanische Heimat zu fliegen.

Aber gearbeitet wird trotzdem intensiv werden – auch wenn man nach dem 31:8-Erfolg in Kiel, dem dritten im dritten Saisonspiel, zunächst anderes vermuten könnte.

"Es gibt Arbeit, die noch getan werden muss. Aber es gibt auch viele Anpassungen und viel zu lernen. Das ist das Ziel diese Woche. Die Dinge reparieren, die wir noch nicht gut gemacht haben", so Seamon.

Er meint weniger die Defense, die in Kiel wieder richtig stark abgeliefert hat. Drei Interceptions, einen Forced Fumble, zwei Quarterback-Sacks und insgesamt eine gute Kieler Offense nur bei einem Touchdown gehalten.

"Unsere Defense kreiert Turnover in einer fantastischen Häufigkeit. Es ist einfach ein großer Vorteil, dass so viele von ihnen schon zusammengespielt haben. Und wir haben mehr Tiefe."