Warum sich Neu-Coach Seamon für die Monarchs entschied

Jan Klemmer (l., Ostsächsische Sparkasse Dresden) und Monarchs-Präsident Sören Glöckner (56, r.) unterzeichnen den neuen Vertrag. © Lutz Hentschel

Dafür spricht allein schon seine Erfahrung aus fast 20 Jahren NFL, in denen er als Coach für verschiedene Positionsgruppen der Offense zuständig war.

Für Monarchs-Offense-Coach Robert Cruse (49) - der tatkräftig an der Verpflichtung von Seamon mitwirkte - ein Vorteil:

"Stillstand ist auch immer ein Rückschritt. Man hört nie auf zu lernen, deswegen bin ich glücklich, dass wir wieder so einen erfahrenen Headcoach gefunden haben. Greg wird das Team und uns als Coaches weiterbringen."

Seamon gab sich dagegen bei seiner Vorstellung am gestrigen Mittwoch zunächst noch etwas bescheiden: "Beim ersten Dinner mit den Coaches saßen da über 130 Jahre Erfahrung am Tisch. Ich komme also in eine Situation, wo bereits richtig viel Wissen vorhanden ist. Das macht es einfach für mich."

Die Vorstellung fand in den Räumlichkeiten der Ostsächsischen Sparkasse Dresden (OSD) statt. Ein doppelt schöner Termin für Monarchs-Präsident Sören Glöckner (56), der noch den neuen Sponsoring-Vertrag mit der OSD unterschreiben durfte.

Um knapp 30 Prozent werden die Investitionen der Sparkasse für das 25. Jahr der Zusammenarbeit erhöht, sodass Glöckner freudig verkündete: "Wir sind insgesamt gewachsen, sodass wir in die neue Saison erstmals mit einem siebenstelligen Etat gehen können."