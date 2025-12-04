Alles oder nichts! NFL läutet mit Knaller-Spieltag Endspurt im Playoffs-Fight ein
USA - Es gibt Spieltage, da fragt man sich, welches Spiel am wenigsten irrelevant ist. Gibt es in jeder Sportart, also auch in der NFL. An diesem Wochenende ist genau das Gegenteil der Fall. Hier kracht es an etlichen Ecken.
Und diese Saison ist ohnehin unberechenbar. Die beiden stärksten Team – und nein, wir sind nicht in die dunkle Timeline gestolpert – sind aktuell die New England Patriots (klick Like, wer sie noch kennt) und die Chicago Bears.
Die Chicago Bears sind die Nummer 1 in der NFC. Das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte für 2025.
Aber zumindest lernen die Leute jetzt, dass sie "Bärs" und nicht "Biers" ausgesprochen werden.
Die Bären sind los und sie haben trotz Poleposition in der NFC auch nicht mehr Siege als 3/4 der NFC West. Wer mit den Unter-Ligen nicht vertraut ist, das ist die Division mit: Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers und Arizona Cardinals.
Drei absolute Publikumslieblinge – und die Cardinals. No hate gegen Arizona, aber sie sind wie der kleine Spaßvogel in der Schulklasse: Keiner hat was gegen ihn, aber er ist auch niemandem gefährlich.
Die "Cards" haben nur drei Siege – und in den Playoffs sind sie damit nur, wenn sie sich für die Partien Eintrittskarten kaufen.
Kansas City Chiefs haben die schlechtesten Playoff-Chancen seit Jahren
Aber Rams, Hawks und Niners stehen mit neun Siegen – also genau so viele wie NFC-Krösus Bears – im Ranking. Wie eng darf der Playoff-Run sein? Ja.
Ab Dezember brennt bekanntlich der Chancen-Baum im Kampf um die Post-Season. Die 49ers müssen (oder dürfen) in dieser Woche zuschauen und können keinen zehnten Sieg holen.
Im Gegensatz zu Seattle (gegen die 4-8-Falcons) und den Rams gegen eben jene Keller-Cardinals. Doch gehen wir mal weg von der NFC West, denn es scheppert auch an anderen Stellen.
Kennt noch jemand die Kansas City Chiefs? Die waren ja immer ganz weit vorne mit dabei in den letzten Jahren. Jetzt stehen sie aktuell noch 6-6. Es geht darum, ins Plus zu kommen. Allerdings treffen sie auf die derzeit beste Defense der Liga, die Houston Texans (7-5). Viel Glück.
Ebenso werden kiloweise Fingernägel beim Aufeinandertreffen folgender Teams abgekaut: Dallas Cowboys (6-5-1) gegen Detroit Lions (7-5), Pittsburgh Steelers (6-6) bei den Baltimore Ravens (6-6), Indianapolis Colts (8-4) gegen Jacksonville Jaguars (8-4), Chicago Bears (9-3) gegen Green Bay Packers (8-3-1) und die Philadelphia Eagles (8-4) gegen die Los Angeles Chargers (8-4).
Deckt Euch mit Popcorn ein, holt am besten ein paar Freunde dazu oder trefft Euch auf dem Discord-Server, denn an diesem Spieltag brennen einige Hütten. Und zum Start der heißen Playoff-Run-Phase habe ich im Spieltags-Plan im nächsten Abschnitt eine ganz besondere Änderung vorgenommen.
Das sind die NFL-Begegnungen am 14. Spieltag
Diese Partien stehen am 14. Spieltag in der NFL an. Liga-typisch werden die Heimteams an zweiter Stelle geschrieben.
Kleine Neuerung: In den Klammern findet Ihr die aktuellen (rechnerischen) Chancen der Teams, in die Playoffs für den Super Bowl zu kommen.
- Dallas Cowboys (23,7 %) @ Detroit Lions (44,8 %) – Fr., 2.15 Uhr
- Cincinnati Bengals (8,1 %) @ Buffalo Bills (84,1 %) – So., 19 Uhr
- Pittsburgh Steelers (48,8 %) @ Baltimore Ravens (45,2 %) – So., 19 Uhr
- Seattle Seahawks (84,9 %) @ Atlanta Falcons (0,3 %) – So., 19 Uhr
- Tennessee Titans (0 %) @ Cleveland Browns (0 %) – So., 19 Uhr
- Miami Dolphins (0,6 %) @ New York Jets (0 %) – So., 19 Uhr
- New Orleans Saints (0 %) @ Tampa Bay Buccaneers (67,2 %) – So., 19 Uhr
- Indianapolis Colts (69,4 %) @ Jacksonville Jaguars (79,5 %) – So., 19 Uhr
- Washington Commanders (0 %) @ Minnesota Vikings (0 %) – So., 19 Uhr
- Denver Broncos (100 %) @ Las Vegas Raiders (0 %) – So., 22.05 Uhr
- Chicago Bears (87,2 %) @ Green Bay Packers (93,1 %) – So., 22.25 Uhr
- Los Angeles Rams (87 %) @ Arizona Cardinals (0 %) – So., 22.25 Uhr
- Houston Texans (69 %) @ Kansas City Chiefs (27,5 %) – Mo., 2.20 Uhr
- Philadelphia Eagles (96,3 %) @ Los Angeles Chargers (69,6 %) – Di., 2.15 Uhr
Spielfrei haben in dieser Woche die Carolina Panthers (36,4 %), New England Patriots (100 %), New York Giants (0 %) und San Francisco 49ers (79,4 %).
Titelfoto: Montage: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP + STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP