Alles oder nichts! NFL läutet mit Knaller-Spieltag Endspurt im Playoffs-Fight ein

USA - Es gibt Spieltage, da fragt man sich, welches Spiel am wenigsten irrelevant ist. Gibt es in jeder Sportart, also auch in der NFL . An diesem Wochenende ist genau das Gegenteil der Fall. Hier kracht es an etlichen Ecken.

Ein Sturz, der sich seit 2024 schon ankündigt: Die Kansas City Chiefs – hier mit Quarterback Patrick Mahomes – werden zu 72,5 Prozent dieses Jahr nicht mehr in die Playoffs kommen. Zumindest rechnerisch. © Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Und diese Saison ist ohnehin unberechenbar. Die beiden stärksten Team – und nein, wir sind nicht in die dunkle Timeline gestolpert – sind aktuell die New England Patriots (klick Like, wer sie noch kennt) und die Chicago Bears.



Die Chicago Bears sind die Nummer 1 in der NFC. Das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte für 2025.

Aber zumindest lernen die Leute jetzt, dass sie "Bärs" und nicht "Biers" ausgesprochen werden.

Die Bären sind los und sie haben trotz Poleposition in der NFC auch nicht mehr Siege als 3/4 der NFC West. Wer mit den Unter-Ligen nicht vertraut ist, das ist die Division mit: Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers und Arizona Cardinals.

Drei absolute Publikumslieblinge – und die Cardinals. No hate gegen Arizona, aber sie sind wie der kleine Spaßvogel in der Schulklasse: Keiner hat was gegen ihn, aber er ist auch niemandem gefährlich.

Die "Cards" haben nur drei Siege – und in den Playoffs sind sie damit nur, wenn sie sich für die Partien Eintrittskarten kaufen.