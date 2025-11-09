NFL in Berlin: Warum es im letzten Viertel kein Bier mehr gibt

Berlin - Die NFL kommt wieder nach Deutschland! Diesmal in die Hauptstadt. Berlin ist an diesem Sonntag erstmals Austragungsorts eines Regular-Season-Spiels der nordamerikanischen Football-Liga NFL.

Die Atlanta Falcons bereiten sich im Trainingszentrum Oberspree auf das Spiel vor. © Andreas Gora/dpa

Im Olympiastadion treffen um 15.30 Uhr (RTL) die Indianapolis Colts auf die Atlanta Falcons. Nach sieben Siegen aus neun Spielen liegen die Colts um Star-Running-Back Jonathan Taylor (26) voll auf Playoff-Kurs und starten als klarer Favorit in das Duell am Sonntag.

Rund 72.000 Zuschauer werden in der umgebauten Heimspielstätte von Hertha BSC erwartet. Der australische Rapper The Kid Laroi (22) tritt in der Halbzeitshow auf.

Die Stimmung dürfte im ausverkauften Olympiastadion wie schon bei den anderen NFL-Ausflügen nach Deutschland stark sein. Wer gerne Bier trinkt, sollte aber eines unbedingt beachten: Im letzten Viertel wird es kein Bier mehr geben!

Der Grund: Die Regularien der NFL. Ab dem vierten Viertel ist es untersagt, Bier zu verkaufen. Wer besonders durstig auf ein kühles Blondes ist, sollte also besser vorsorgen.