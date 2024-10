Bei Raubüberfall in Brust geschossen! NFL-Star feiert Comeback nach 50 Tagen

San Francisco (USA) - Für die San Francisco 49ers setzte es am siebten Spieltag der laufenden NFL -Saison die nächste Pleite.

Ricky Pearsall (24), US-amerikanischer Footballer der San Francisco 49ers, hat die Folgen seiner Schussverletzung überstanden. © Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der Neuauflage des letztjährigen Super Bowl musste man sich den Kansas City Chiefs zwar mit 18:28 (3:0, 3:14, 6:0, 6:14) geschlagen geben, rückte das Ergebnis angesichts der Rückkehr von Ricky Pearsall (24) jedoch in den Hintergrund.

Denn nur 50 Tage nach seiner Schussverletzung feierte der 24-jährige Football-Star sein Comeback für die Mannschaft aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien.



"Offensichtlich war es nach all den Widrigkeiten, die ich in den vergangenen Monaten durchgemacht habe, wirklich gut, wieder mit meinen Jungs da herauszugehen", erklärte der Wide Receiver überglücklich im Anschluss an das Spiel.