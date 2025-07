Jetzt ist sie NFL-Coach! Buccaneers holen DAZN-Expertin Nadine Nurasyid nach Florida

Tampa Bay (USA) - Vor wenigen Wochen noch wurde sie in ein spezielles – und sehr elitäres – Trainer-Ausbildungsprogramm zum NFL-Team der Tampa Bay Buccaneers eingeladen. Nun hat DAZN -Expertin Nadine Nurasyid (40) etwas geschafft, was als ausgeschlossen galt: Die "Bucs" holen sie erneut als Coach zu sich zurück.

Profis unter sich: DAZN-Expertin Nadine Nurasyid (2.v.r.) ist für die nächsten Wochen als Coach der NFL-Profis in Tampa unter Vertrag. © Tampa Bay Buccaneers

Im Grunde hat sie damit das Unmögliche erreicht. Zwar sollte eine handvoll Teilnehmer die Chance bekommen, nach dem Lehrgang tatsächlich auch als Coach arbeiten zu dürfen.

Doch dies gilt laut Insidern nur für US-Amerikaner. Ein Arbeits-Visum für nicht US-Bürger wurde in diesem Zusammenhang bislang noch nie ausgestellt.

Doch die Trainerin der ELF-Mannschaft Stuttgart Surge scheint die Verantwortlichen mehr überzeugt zu haben als viele erwartet haben. Inklusive sie selbst.

"Man geht zu dieser Coaching Academy, was allein schon eine so einzigartige Chance ist, und weiß: Das ist der Peak. Weiter kann ich aktuell nicht kommen. Und dann kommt so eine Nachricht … es dauert, bis man realisiert hat, was das für ein riesiger Schritt ist", erzählt die Sportwissenschaftlerin gegenüber TAG24.

In ihrer 50. Saison hat der Super-Bowl-Sieger von 2020 entschieden, der Münchnerin einen Vertrag zu geben. Nurasyid wird damit offiziell als Coach bei den Tampa Bay Buccaneers an der Seitenlinie stehen.