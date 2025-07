RTL im Football-Fieber: Diese Preseason-Games laufen live im TV

Köln - Schon vor dem offiziellen Saisonstart der NFL am 4. September kommen Football-Fans bei RTL voll auf ihre Kosten.

Alles in Kürze

Lange müssen sich Football-Fans nicht mehr gedulden, bis die neue NFL-Saison wieder startet. © David J. Phillip/AP/dpa

Wie der Kölner TV-Sender am Montag mitgeteilt hat, werden im August gleich drei hochkarätige Preseason-Games live bei Spartensender NITRO gezeigt.

Den Auftakt machen die Green Bay Packers und die Indianapolis Colts am 16. August. Die Übertragung startet um 18.30 Uhr, Kickoff ist um 19 Uhr. Besonders im Fokus dabei: die beiden jungen Star-Quarterbacks Jordan Love (26) von Green Bay und Anthony Richardson (23) von den Colts.

In der Nacht vom 21. August auf den 22. August treffen dann die New England Patriots und die New York Giants mit Neuzugang Russell Wilson (28) beim Ostküsten-Klassiker aufeinander. Anpfiff der Partie ist um 2 Uhr, die Übertragung beginnt um 1.30 Uhr.

Zum Abschluss der Preseason zeigt RTL schließlich das Aufeinandertreffen der Minnesota Vikings und der Tennessee Titans am frühen Morgen des 23. Augusts (Übertragungsbeginn um 1.45 Uhr, Kickoff um 2 Uhr).