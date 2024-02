Durch Super-Bowl-Aus zum Helden: NFL-Star rettet Frau das Leben!

Baltimore (USA) - Zumindest für eine Person war es ein Glücksfall, dass die Baltimore Ravens den Einzug in den Super Bowl am vergangenen Sonntag knapp verpassten. Denn als Ravens-Tight-End Mark Andrews (28) am Mittwoch in seine Heimat in Arizona reiste, anstatt sich auf den Super Bowl vorzubereiten, wurde er zum Lebensretter!