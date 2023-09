Eng, enger, NFL: Unsichere Favoriten in der Profi-Liga

USA - Spätestens am zweiten Spieltag der National Football League (NFL) sollte es der letzte Fans nun verinnerlicht haben: Sicher ist in dieser Liga nichts. Okay, außer, dass die Cardinals verlieren.

Neun der 14 Partien aus Woche 2 (zwei Spiele kommen noch in der Nacht auf Dienstag) wurden mit einem Touchdown (plus Zusatzpunkt) oder weniger entschieden. Zehn, wenn man das 17:9 der Kansas City Chiefs gegen Jacksonville mitzählen möchte.

Ihn hatte vor zwei Wochen niemand auf dem Schirm, jetzt kennen ihn alle: Wide Receiver Puka Nacua (weißes Trikot, 22) bricht bei seinem zweiten Spiel bereits historische Rekorde. © Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Als sich Seahawks-Quarterback Geno Smith über eine – und ja, auch in meinen Augen – absolute Fehlentscheidung aufregte, stand er vor dem White Head, der das Foul und die Strafe gerade an die Zuschauer verkündete.

Darum wies er Smith mit den Worten: "I'm talking to America right now, excuse me", für alle hörbar zurecht. Hach ja – einmal so von sich überzeugt zu sein, wie dieser Referee, das wäre es doch mal.

Überzeugend waren am ende – über weite Strecken aber nicht immer – die 49ers, die bei den L.A. Rams mit 30:23 gewinnen konnten. Doch der Held der Partie war NFL-Neuling, der Wide Receiver Puka Nacua.

In seinen ersten beiden Spielen nicht nur die meisten gefangenen Pässe sondern auch in den ersten beiden Spielen jeweils über 100 Yards Raumgewinn. Das gab es wann zuletzt? Genau. Noch nie.

Doch kommen wir zurück zu den Arizona Cardinals. Sie hatten Morgenluft gewittert, nachdem ihr Gegner – die New York Giants – in der Vorwoche mit 0:40 abgesoffen sind. Und es sah nach einer Wiederholung aus, denn zur Halbzeit führten die Rotkardinale mit 20:0.

Warum hebe ich das hervor? Richtig, weil sie am Ende verloren haben. Mit 31:28 gingen die Giganten aus dem Big Apple siegreich vom Feld.

Vielleicht haben die Cardinals ja nächste Woche eine bessere Chance. Wer kommt da eigentlich? Oh. Die Dallas Cowboys. In den letzten beiden Spielen 70 Punkte gemacht – und zehn zugelassen. Das könnte also ein Spiel werden, dass alles andere als knapp ausgeht.