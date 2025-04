DAZN-Expertin Nadine Nurasyid reist als Coach zu NFL-Team nach Tampa Bay

München/Tampa Bay (USA) - Noch vor wenigen Jahren hat sie in der Regionalliga einzelne Positionen trainiert. Dann ging es für Nadine Nurasyid (39) steil bergauf. Head Coach beim Erstligisten, aktuell Trainerin in der European League of Football (ELF), dazwischen Trainerlehrgänge bei verschiedenen US-College-Teams. In wenigen Tagen erreicht sie einen weiteren Karriere-Meilenstein.