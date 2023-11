Das wird euer NFL-Wochenende auf RTL und DAZN: Frankfurt-Spektakel und Free-TV-Premiere für Nurasyid

München/Unterföhring – In der Donnerstagnacht ist die National Football League (NFL) mit der Kellerkinder-Partie der Carolina Panthers bei den Chicago Bears in die zweite Saison-Hälfte gestartet.

Deutschland-Spiel 2023, die Zweite: Am Sonntag treffen in Frankfurt die Indianapolis Colts auf die New England Patriots. © Maddie Malhotra/Getty Images via AFP

Miezekatzen gegen Teddybären muss man in dieser Spielzeit leider sagen, aber immerhin hatte Chicago in dieser Season doppelt so viele Siege wie Carolina. Also zwei.

Die Panthers blieben in der Nacht auf Freitag ihrer Pleitenserie treu und unterlagen den einstigen "Monsters of the Midway" mit 13:16.

Am Sonntag gibt es dann wieder extra viel fliegende Leder-Eier, denn dank des zweiten Frankfurt Games startet der Spieltag für uns bereits um 15.30 Uhr.

Die Begegnung Indianapolis Colts gegen New England Patriots wird auf RTL (mit Florian Schmidt-Sommerfeld, Sebastian Vollmer und Björn Werner) und auf DAZN (Christoph Stadtler, Roman Motzkus) gezeigt.

Für RTL übernehmen im Anschluss Frank Buschmann und Patrick Esume, wenn um 19 Uhr die Cleveland Browns bei den Baltimore Ravens zu Gast sind. Zeitgleich zeigt RTL die Begegnung Houston Texans gegen Cincinnati Bengals mit Freddie Schulz und Adrian Franke.

DAZN hat sich um 19 Uhr für die San Francisco 49ers bei den Jacksonville Jaguars entschieden und Andreas Renner in der Kommentatoren-Box eingeplant.