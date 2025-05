Jetzt offiziell: Diese beiden NFL-Teams prallen in Berlin aufeinander

Mit den Indianapolis Colts (blau) kommt ein Wiederholungstäter nach Berlin. Vor zwei Jahren spielten sie bereits in Frankfurt bei den "International Games" der NFL. © ANDY LYONS GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Der zweimalige Super-Bowl-Champion aus der Division "AFC South" wird in der Hauptstadt die Atlanta Falcons (NFL South) empfangen.

Unter NFL-Insidern gehörte der Vogelverein ohnehin zu den top Anwärtern für das Deutschlandspiel.

Mit etwas Verzögerung bestätigte die Liga wenige Stunden später den zehnten Spieltag – und damit den 9. November – als Datum für die Partie in Berlin.



Die Indianapolis Colts kennen Deutschland bereits von ihrem Spiel in Frankfurt vor zwei Jahren. Es war eine Begegnung mit wenigen Höhepunkten. Am Ende reichte dem Hufeisen-Team ein 10:6, um über die New England Patriots zu triumphieren.

Seitdem arbeiten die Colts an ihrer Neustrukturierung und konnten in ihrer Division immerhin den zweiten Platz erreichen – wenn auch mit neun Niederlagen. Ebenso wie die Falcons.